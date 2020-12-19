https://news.day.az/society/1299861.html В Баку выявлен ресторан, работавший в нарушение правил карантина
В Баку выявлен ресторан, работавший в нарушение правил карантина
В Сабаильском районе Баку выявлен ресторан, функционирующий в нарушение ужесточенного особого карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района мероприятий был задержан арендатор ресторана, расположенного на улице Али Назарова в поселке Бадамдар, Надир Самедов, а также 28 человек, находившихся в ресторане.
В отношении задержанных в соответствии с требованиями законодательства были составлены протоколы и применены меры административного взыскания.
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