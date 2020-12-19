https://news.day.az/society/1299869.html В Баку продезинфицировали более 500 улиц и проспектов - ФОТО
В Баку продезинфицировали более 500 улиц и проспектов - ФОТО
Сегодня в Баку продезинфицировано 554 улицы, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на столичную исполнительную власть.
Основные улицы, проспекты и дороги Баку дезинфицируются уже в 18-й раз.
Эти работы как часть мер, направленных на безопасность жизни столичных жителей, будут продолжены.
"Просим граждан серьезно соблюдать правила карантина, чтобы не допускать большего распространения коронавируса", - говорится в сообщении ИВ Баку.
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