Пожар в бакинском поселке

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытом участке в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства, к тушению пожара были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

По предварительным данным, на территории вблизи озера на площади около 70 кв.м сгорели бытовые отходы и списанные шины. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.