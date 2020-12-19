https://news.day.az/society/1299883.html Пожар в бакинском поселке
Пожар в бакинском поселке
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытом участке в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства, к тушению пожара были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
По предварительным данным, на территории вблизи озера на площади около 70 кв.м сгорели бытовые отходы и списанные шины. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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