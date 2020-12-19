Омбудсмен провела встречу с участниками Отечественной войны

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу с группой участников Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, на встрече приняли участие майор запаса Зиядов Илькин Эльдар оглу, капитан запаса Мамедов Анар Яшар оглу, капитан Мурадов Заман Мугабил оглу и старший лейтенант Дашдамиров Гадир Исмаил оглу.

Сначала омбудсмен поздравила участников войны со славной победой, одержанной в Отечественной войне, отметила, что азербайджанский народ испытывает чувство глубокой благодарности к солдатам и офицерам нашей армии за освобождение от оккупации земель.

На встрече Сабина Алиева рассказала о внимании, оказываемом государством семьям шехидов и участникам войны. Омбудсмен также поинтересовалась заботами участников войны и сказала, что будет держать под контролем вопросы, которые они отметили.