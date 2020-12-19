Время действия СМС-разрешений увеличится до 4 часов?

Возможно ли увеличение времени действия СМС-разрешений до 4 часов?

Как передает Day.Az, на этот вопрос ответил депутат Фазиль Мустафа в интервью Sonxeber.az.

"Увеличение времени действия СМС-разрешений до 4 часов имеет под собой основания. На ожидание автобуса и пересечение постов уходит много времени. Ограничения нужно вводить таким образом, чтобы люди не чувствовали дискомфорта с моральной и материальной точки зрения. Необходимо находить оптимальные решения, чтобы защитить граждан как от коронавируса, так и не допустить массового обеднения населения", - сказал он.