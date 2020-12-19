Армянский партизан спокойно спит в азербайджанском плену

Военнослужащие Азербайджана показали армянского партизана, который спокойно спал и и отдыхал дома в азербайджанском плену. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: