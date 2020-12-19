https://news.day.az/society/1299910.html Армянский партизан спокойно спит в азербайджанском плену - ВИДЕО
Армянский партизан спокойно спит в азербайджанском плену - ВИДЕО
Военнослужащие Азербайджана показали армянского партизана, который спокойно спал и и отдыхал дома в азербайджанском плену.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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