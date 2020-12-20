Сахават стал шехидом, когда пытался спасти раненого товарища

Одним из азербайджанских доблестных солдат, внесших свой вклад в победу в Отечественной войне, является 20-летний Сахават Аббасов.

Как передает Day.Az, Сахават был единственным ребенком в семье. Его мать Маиса Аббасова говорит, что до сих пор не верит в смерть сына, надеется, что произошла какая-то ошибка.

Последнюю битву Сахават провел у горы Аргюнаш. Когда Сахават пытался вывести из поля раненого товарища, брошенный врагом снаряд унес жизни обоих.

С.Аббасов был посмертно награжден медалью "За Родину".

Baku TV подготовил репортаж из родного дома шехида.