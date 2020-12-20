https://news.day.az/society/1300038.html Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с пытками азербайджанских военнопленных армянами
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с пытками азербайджанских военнопленных армянами
Появились факты и распространилось видео в связи с нечеловеческим обращением и пытками попавших в плен азербайджанских солдат со стороны армянских военнослужащих.
Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в рамках своего мандата Омбудсмен Азербайджана обратилась к соответствующим международным организациям для того, чтобы положить конец пыткам находящихся в плену и заложниках наших соотечественников, периодически доводит до внимания международной общественности этот вопрос, передает Day.Az.
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