Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с пытками азербайджанских военнопленных армянами

Появились факты и распространилось видео в связи с нечеловеческим обращением и пытками попавших в плен азербайджанских солдат со стороны армянских военнослужащих.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в рамках своего мандата Омбудсмен Азербайджана обратилась к соответствующим международным организациям для того, чтобы положить конец пыткам находящихся в плену и заложниках наших соотечественников, периодически доводит до внимания международной общественности этот вопрос, передает Day.Az.