В Азербайджане выявлен еще 2961 случай заражения коронавирусом, 4 317 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

35 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 202 088 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 139 779 человек вылечились, 2210 скончались, число активных больных - 60 099.

За последние сутки проведено 14 515 тестов на коронавирус, за минувший период - 2 063 754 теста.