Максим Шевченко помолился за жертв армянского террора в Гяндже

Российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко во время визита в Гянджу зачитал молитву в память шехидов, которые погибли в результате армянского террора.

Как передает Day.Az, ранее российский гость побывал на территориях, разрушенных в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами, на месте увидел последствия армянских военных преступлений.

Шевченко также посетил жилые места Гянджи, которые подверглись ракетным обстрелам армян во время войны:

"После прекрасного Шекинского дворца, приходится показывать развалины Гянджи, куда ударила армянская ракета. Здесь погибли женщины, дети. Некоторые ослепли. Ни одного военного. Военных объектов здесь вообще даже рядом нет. До аэропорта, по которому якобы били армяне, очень далеко. Это парк победы, посвященный победе над фашизмом, и сюда ударил "Скат". Чистый вид терроизма".