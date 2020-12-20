Каждый из нас находится под угрозой заразиться коронавирусом. Эксперты, чтобы избежать трагических последствий, предлагают ужесточить меры борьбы с инфекцией.

Как передает Day.Az, не смотря на принимаемые превентивные меры, некоторые граждане не придерживаются правил карантина, что повышает риск заражения у людей вокруг. В результате коронавирус распространяется более интенсивно.

Пульмонолог Эльзамин Садыгов в эфире AzTV отметил, что любой человек, имеющие любое респираторное заболевание, обязан не покидать место жительства: "Нет разницы, это COVID-19 или нет. Необходимо придерживаться норм гигиены. Недопустимо встречаться с другими людьми будучи больным".

Одной из причин того, почему COVID-19 все еще не побежден, является то, что люди не изолируют себя. Когда в семье один человек заражается инфекцией, значит всех в квартире надо изолировать и свести контакт с внешним миром до нуля.

По словам Садыгова, бессимптомно зараженный коронавирусом человек в 50-60% случаев может распространять эту инфекцию.

Отвечая на вопрос, как же тогда быть, эксперты предлагают усилить противоэпидемические меры.

По словам депутата Милли Меджлиса Мусы Гулиева, карантин надо ужесточить: "На рабочих местах должен быть плавающий график, на работу должна выходить только определенная часть сотрудников или нужно построить работу в режиме онлайн. Лицам до 18 и старше 65 лет нужно на 2 недели запретить выходить из дома . Пятница, суббота и воскресенье необходимы особые меры, например, во всех сферах нужно приостановить работу".