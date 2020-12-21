https://news.day.az/society/1300133.html В Азербайджане наступила зима
В Азербайджане наступила зима
Зимний сезон в Азербайджане начнется сегодня в 14:02:18.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
Следует отметить, что в это время ось вращения Земли образует наибольший угол с направлением солнечных лучей, или Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. В этот день фиксируется самый короткий день и самая длинная ночь в году.
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