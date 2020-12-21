В Азербайджане наступила зима

Зимний сезон в Азербайджане начнется сегодня в 14:02:18.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Следует отметить, что в это время ось вращения Земли образует наибольший угол с направлением солнечных лучей, или Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. В этот день фиксируется самый короткий день и самая длинная ночь в году.