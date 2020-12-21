В Баку "Камаз" чуть не совершил аварию, пытаясь оторваться от полиции

В Баку водитель груженого "Камаза" создал аварийную ситуацию, сообщает Day.Az.

Согласно информации, накануне вечером в Хатаинском районе столицы водитель мешавшего движению других автомобилей "Камаза" не подчинился требованию полиции остановиться.

Выехав на встречную полосу, "Камаз" вновь создал реальную опасность для других автомобилей и продолжил движение.