https://news.day.az/society/1300149.html В Баку "Камаз" чуть не совершил аварию, пытаясь оторваться от полиции - ВИДЕО
В Баку "Камаз" чуть не совершил аварию, пытаясь оторваться от полиции - ВИДЕО
В Баку водитель груженого "Камаза" создал аварийную ситуацию, сообщает Day.Az.
Согласно информации, накануне вечером в Хатаинском районе столицы водитель мешавшего движению других автомобилей "Камаза" не подчинился требованию полиции остановиться.
Выехав на встречную полосу, "Камаз" вновь создал реальную опасность для других автомобилей и продолжил движение.
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