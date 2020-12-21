Вчера в общественных местах были выявлены 38 пациентов с коронавирусом

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима активных пациентов с коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в МВД, 19-20 декабря сотрудники органов внутренних дел задержали 38 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. Из них 35 были возвращены домой, 3 пациента были госпитализированы.

В отношении 26 из них возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).