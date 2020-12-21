В Азербайджане задержали организаторов свадьбы на дому

Отделением полиции Тертерского района принимаются меры по предотвращению нарушений особого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, Ильгар Исмаилов, житель села Демирчилер Тертерского района, организовал свадебное торжество в своем частном доме.

Организатор торжества И.Исмайлов и еще двое были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима по статье 211.1 Кодекса об административных проступках.