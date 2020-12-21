https://news.day.az/society/1300183.html В Азербайджане задержали организаторов свадьбы на дому - ВИДЕО
В Азербайджане задержали организаторов свадьбы на дому - ВИДЕО
Отделением полиции Тертерского района принимаются меры по предотвращению нарушений особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, Ильгар Исмаилов, житель села Демирчилер Тертерского района, организовал свадебное торжество в своем частном доме.
Организатор торжества И.Исмайлов и еще двое были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима по статье 211.1 Кодекса об административных проступках.
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