Обнародовано число учителей и учащихся в школах Баку

В подчинении Управления образования города Баку функционируют 308 общеобразовательных школ, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 316 школ и 5 Центров развития детей и молодежи.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в находящихся в подчинении Управления образования города Баку школах обучением и воспитанием 455 994 учащихся занимаются 27 686 учителей.

В I классах находящихся в подчинении Управления образования города Баку школ учатся 44 904, в IX классах - 35 615, в XI - 20 420, в XII классах (очно-заочных вечерних школ) - 149 человек.