https://news.day.az/society/1300189.html Выполняет ли AZAL рейсы в Лондон? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Выполняет ли AZAL рейсы в Лондон? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" уже несколько месяцев не выполняет спецрейсы по маршруту Баку-Лондон.
Об этом сказал Day.Az помощник по связям с общественностью президента AZAL Паша Кесаманский, комментируя решение до 20 стран прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией из-за обнаружения в королевстве мутации коронавирусной инфекции.
"Спецрейсы в Лондон не выполняются давно, уже несколько месяцев", - отметил Кесаманский.
По его словам, в настоящее время AZAL выполняет спецрейсы только в Турцию.
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