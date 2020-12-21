Выполняет ли AZAL рейсы в Лондон?

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" уже несколько месяцев не выполняет спецрейсы по маршруту Баку-Лондон.

Об этом сказал Day.Az помощник по связям с общественностью президента AZAL Паша Кесаманский, комментируя решение до 20 стран прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией из-за обнаружения в королевстве мутации коронавирусной инфекции.

"Спецрейсы в Лондон не выполняются давно, уже несколько месяцев", - отметил Кесаманский.

По его словам, в настоящее время AZAL выполняет спецрейсы только в Турцию.