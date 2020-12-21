Может ли полиция в штатском проверять СМС-разрешение?

Министерство внутренних дел также привлекло полицейских в штатском к проверке СМС-разрешений в рамках строгого карантинного режима. Полицейские могут подходить к гражданам и спрашивать, есть ли у них разрешение, и могут проверить разрешение на устройстве, выданном им Министерством внутренних дел, передает Day.Az.

Как сообщил qafqazinfo глава пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев, сотрудники полиции могут действовать в служебной и гражданской одежде для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности:

"Здесь нет никаких ограничений. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, полиция использует эту юридическую практику для выявления лиц, не соблюдающих правила. Сотрудник полиции в штатском, выявивший административное правонарушение, представляет лицо, совершившее административное правонарушение, в соответствующий орган полиции, предъявив служебную карточку.

Лица, не использующие медицинские маски, выходящие из дома без СМС-разрешения, признаны нарушающими противоэпидемический режим, и в отношении них принимаются меры в соответствии с законом".