В Шуше начало работу предприятие по производству хлеба

ОАО "Sumqayıt-Çörək" при поддержке Министерства экономики открыло в Шуше первое производственное предприятие - цех по производству хлеба.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, организованное за 20 дней предприятие ежедневно выпускает 5 тысяч буханок хлеба 2 сортов. В пекарне работают 10 человек. Она обеспечивает хлебом наших солдат и офицеров, проходящих службу в регионе.

С целью организации бесперебойной работы предприятие обеспечено индивидуальным генератором, системой водоснабжения. В случае увеличения спроса предусматривается увеличение объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции, открытие новых рабочих мест.