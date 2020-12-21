TƏBİB о продажах препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в информацию о продаже в аптеках препаратов, предусмотренных для больных коронавирусом (COVİD-19), передает Day.Az.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе ведомства, в социальных сетях публикуются фотографии в связи с продажей в аптеках пакетов с препаратами для пациентов с коронавирусом, предположительно принадлежащих TƏBİB.

"Сообщаем, что эти пакеты не принадлежат TƏBİB. В результате нашего двухдневного исследования выяснилось, что упаковки препаратов, продаваемые в некоторых аптеках, были изготовлены по личной инициативе ООО "Avromed Company". Однако во время подготовки пакетов работники склада допустили ошибку. Во время упаковки сотрудник компании по ошибке поместил в пакет флаеры не ООО "Avromed Company", а хранящиеся на складе в качестве образца флаеры TƏBİB. Сразу после выявления данной проблемы лекарственные пакеты были отозваны.

Вновь доводим до вашего сведения, что TƏBİB занимается стационарным и амбулаторным лечением больных коронавирусом, включая Абшеронский район и Сумгайыт, также в других районах и городах республики. Пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому в этих районах, за счет государства, предоставляются полностью бесплатные пакеты лекарств. В случае отказа в предоставлении этих пакетов просьба сообщить об этом на круглосуточную горячую линию TƏBİB 1542 или по + 99451513-1542", - сказали в пресс-службе Объединения.