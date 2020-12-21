Арендаторы ТЦ "Садарак" не будут платить за аренду

"В период ужесточенного карантинного режима с предпринимателей не будет взиматься плата за аренду, так как торговый центр "Садарак" не работал".

Как передает Day.Az , об этом redaktor.az сказал пресс-секретарь торгового центра "Садарак" Камаладдин Гадим.

Он прояснил вопрос получения платы за аренду с предпринимателей в период карантина: "Как и в предыдущем карантинном режиме, для магазинов, работающих в Садараке, не будет взиматься плата за аренду, потому что они не работали в период карантина".

Следует отметить, что с целью предотвращения распространения коронавируса с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны действует ужесточенный карантинный режим.

