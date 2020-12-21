Внесена ясность в организацию массовых мероприятий в связи с Новым годом в отелях

В последнее время в социальных сетях и на ряде сайтов некоторые отели предлагают праздничные пакеты, включающие и концертные программы, связанные с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, руководствуясь соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики Агентство сообщает, что в отелях запрещается организация массовых мероприятий, праздничных и концертных программ в связи с вышеуказанными праздниками.

Граждане страны должны быть бдительными в отношении каких-либо объявлений об участии в праздничных мероприятиях, проводимых в расположенных в Баку или регионах отелях, а также соблюдать правила особого карантинного режима.

В случае выявления подобного рода фактов в период особого карантинного режима соответствующие государственные органы будут пресекать их, а организаторы и участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.