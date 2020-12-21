Защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски?

Люди должны знать, что тканевые маски не защищают от вируса, наоборот, создают условия для его распространения.

Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сказала глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" Сакина Бабаева. По ее словам, сколько бы ни стирать, ни гладить такие маски, на них все равно остаются микробы, передает Day.Az.

"Защитные маски на дому изготавливаются из пористой ткани. Их разница с медицинскими масками заключается в том, что при изготовлении к ним притрагиваются разные люди. Человек, изготавливающий маску, сам того не зная, может стать переносчиком вируса. Однако в производстве медицинских масок на частных предприятиях непосредственный контакт с человеком отсутствует, так как материал для их производства находится в готовом рулоне, пропитывается специальным раствором спирта и покрывается целлофаном. Рулон помещается в устройство и, без участия человека, изготавливаются маски, после обработки ультрафиолетом они отправляются на хранение", - сказала Бабаева.

По ее словам, вирус, в зависимости от его типа, может оставаться на тканевом материале от двух до шести дней.

"Граждане считают, что если постирать маску, то вирус погибает. Однако исследования, проведенные с использованием микроскопа, показали, что даже после глажки постиранной маски на ней остаются вирусы. Входя в палату пациента, врачи снимают одежду и надевают комбинезоны, выходя из палаты - умываются", - подчеркнула Сакина Бабаева.

Она добавила, что долговечными являются только фибер маски, которые устойчивы к стирке до 60 раз. Хотя такие маски дороже, они надежнее. Тканевые маски не обладают такими свойствами.