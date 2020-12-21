В Азербайджане выявлено еще 1505 случаев заражения коронавирусом, 3028 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

43 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 203 593 факта заражения коронавирусной инфекции, 142 807 человек вылечились, 2 253 скончались, число активных больных - 58 533.

За последние сутки проведено 9 383, за прошедшее время - 2 073 137 тестов на коронавирус.