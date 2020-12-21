Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов стал одним из самых молодых шехидов Отечественной войны

Он стал одним из самых молодых шехидов Второй Карабахской Отечественной войны... Наш герой являлся этническим ингилойцем и, как все народы Азербайджана, сражался за свою Родину против армянской агрессии. Ингилойцы - этнографическая группа грузин, проживающая на северо-западе Азербайджана. Говорят на ингилойском диалекте грузинского языка. В религиозном отношении ингилойцы делятся на христиан и мусульман-суннитов. Ингилойцы-мусульмане проживают в Балакенском и Загатальском районах, а ингилойцы-христиане в Гахском районе.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") Trend представляет читателям материал об Исмаиле Ирапове, который посмертно удостоен медали "За Родину" ("Vətən uğrunda").

Исмаил Ирапов родился 23 февраля 2002 года в поселке Алиабад Загатальского района. Его назвали в честь героя культового художественного фильма "Fəryad" ("Крик"), который был снят в 1993 году Джейхуном Мирзоевым по сценарию Вагифа Мустафаева, в период Первой Карабахской войны. Сюжет основан на реальных событиях и повествует о судьбе тяжелораненого азербайджанского военного по имени Исмаил (роль сыграл режиссер Джейхун Мирзоев), который попадает в армянский плен и подвергается всяческим издевательствам. В картине показаны сцены боёв и события Ходжалинского геноцида.

С детства Исмаил был очень добродушным, веселым и трудолюбивым, помогал семье по хозяйству. После окончания девятого класса средней школы № 1, чтобы помочь родителям стал продавать домашнюю птицу. Он часто одаривал подарками свою любимую сестру Хавву, которая была младше на семь лет. Его очень любили в поселке и звали Исико. В апреле 2020 года Исмаил был призван в ряды Государственной пограничной службы Азербайджана. Главной его мечтой было дать высшее образование сестре. Он очень любил родителей, но больше всего сестру и всегда, когда связывался с семьей, в первую очередь спрашивал о ней.

Исмаил Ирапов стал шехидом в первые дни боевых действий на Физулинском направлении. Погиб от минометного огня. Сотни жителей поселка и района пришли попрощаться со своим героем, который был похоронен в родном селе 4 октября.

Вспоминает мать Наима Ирапова: "Когда Исмаил еще учился в школе, однажды спросил меня: "Мама, а что ты сделаешь если я стану шехидом?" Я ему ответила: "Что ты говоришь? Ты меня убить хочешь?". Он посмотрел мне в глаза и только улыбнулся. Я дышала и жила им... теперь, как-будто, полсердца не осталось".

Вспоминает отец Насрулла Ирапов, участник Первой Карабахской войны: "В 90-х годах, когда была Первая Карабахская война, мне было, как и сыну, 18 лет. Кто бы мог подумать, что я его потеряю в таком возрасте... Я готовил сыну сюрприз, к его возращению хотел построить двухэтажный дом. Теперь кому нужен этот дом... Жизнь для нас остановилась".

Около дома Исмаила Ирапова построили родник с водой, где каждый может утолить жажду. Исмаил стал одним из тех, кто утолил жажду нашего народа на пути к освобождению от армянских оккупантов...