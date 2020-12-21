https://news.day.az/society/1300416.html В Уджаре автомобиль врезался в остановку, есть погибшие - ФОТО
В Уджаре автомобиль врезался в остановку, есть погибшие - ФОТО
В Уджаре произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проходящей через село Алпы Уджарского района части автомагистрали Баку-Газах автомобиль марки "VAZ 21012", за рулем которого находился житель Гёранбойского района Араз Закир оглу Байрамов, врезался в остановку на обочине.
В результате находящийся за рулем А.Байрамов и одна женщина (личность не установлена) скончались на месте. Сотрудники МЧС извлекли тела из деформированной машины.
Ведется расследование.
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