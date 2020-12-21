Академик назвал причину массивного обледенения на Каспии

Причиной массивного обледенения на Каспии в этом году являются климатические изменения.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend директор Института географии имени Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов.

По его словам, в последние дни на юге европейской части России зафиксированы сильные морозы, сначала начало замерзать Азовское, а затем и северная часть Каспийского моря.

Академик отметил, что вода в северной части Каспийского моря, с острова Чечень вплоть до города Актау, ежегодно начинает замерзать в ноябре. Порой данный процесс запаздывает, что не является чем-то, выходящим из ряда вон.

"Причиной массивного обледенения на Каспии в этом году являются климатические изменения. В результате этих изменений мы будем часто наблюдать сильные заморозки зимой или же критически жаркие дни летом. Люди должны быть готовы к таким экстремальным проявлениям", - добавил Рамиз Мамедов.