Фонд “YAŞAT” представил отчет за первые 10 дней деятельности

Фонд "YAŞAT" опубликовал отчет о проделанной работе за первые 10 дней.

Как сообщили в понедельник Day.Az в "Службе ASAN", Фонд учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от восьмого декабря 2020 года в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере.

Утвержден План действий по организации деятельности Фонда, определена соответствующая исполнительная группа. В Азербайджанском международном банке открыты счета Фонда в Азербайджанских манатах и пяти иностранных валютах (доллары США, российские рубли, турецкая лира, евро и фунт стерлингов).

За последние 10 дней определены адреса всех семей шехидов, работа над списками раненых завершится в ближайшие дни.

Для посещения семей погибших и раненых во время Отечественной войны из сотрудников и волонтеров "Службы ASAN" сформировано 69 групп, охватывающих все регионы. После соответствующих тренингов они начали посещать адреса. Группам также выдаются планшеты, а все необходимые записи регистрируются в электронном виде.

Были посещены более 1500 семей этой категории, определены их потребности и начато оказание первичной помощи.

Подготовлена ​​единая форма анкеты, которая будет содержать информацию, подлежащую уточнению во время посещения семей шехидов и раненых. В социальных сетях созданы официальные страницы Фонда.

Процесс создания интернет-портала Фонда идет полным ходом. На портале будут личные кабинеты как лиц, оказывающих помощь, так и людей, которым она была предоставлена. Фото и видео по каждому случаю помощи будут размещены на портале.

Организация деятельности Фонда "YAŞAT" доверена членам семей шехидов и участникам войны, работающим в "Службе ASAN".

С банковскими реквизитами Фонда "YAŞAT" можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://vxsida.az/az/annouces/1493.