Восстановление Карабаха: нужны не только гигантские ресурсы

С момента победы в Отечественной войне прошло чуть более месяца. Тысячи радостных людей с национальными триколорами поздравляли друг друга с этим историческим днем. Народ ликовал, массовые гуляния на улицах Баку, а также других городов и населенных пунктов не прекращались практически до поздней ночи.

В начале декабря Баку провел грандиозный Парад победы, который вне всякого сомнения войдет в тройку лучших событий Азербайджана в уходящем году. Все граждане нашей страны, от мала до велика, чувствовали гордость за Родину и были спокойны за ее счастливое будущее.

Сейчас, когда прошло некоторое время, в социальных сетях начали появляться разного рода видеоролики с обращениями и жалобами об "отсутствии условий и инфраструктуры", необходимых для проживания на освобожденных территориях, разного рода жалобы.

И вроде как с одной стороны хочется этих жалобщиков даже поддержать. НО - только на первый взгляд. А что на второй и следующие?

Как поётся в известной песне: 'Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась". Если 26 сентября кто-то сказал бы, что в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет акт капитуляции, а флаг Азербайджана будет развеваться над жемчужиной Карабаха Шушой и остальными территориями, многие посчитали бы этого человека оптимистом.

Однако эта приятная мечта благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной. победоносной армии претворилась в быль и теперь нам предстоят приятные хлопоты в виде реконструкции Карабаха. К сожалению армянские вандалы не оставили камня на камне в тех местах, полностью разрушая, сжигая и грабя все что попадет под руку. "В Физули не было ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на него азербайджанский флаг", - фраза Президента Ильхама Алиева в ходе визита 16 ноября с первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский и Джебраильский районы подчеркивает всю трагичность ситуации.

На момент освобождения Карабаха там практически не осталось уцелевших дорог, транспортной связи, при этом ситуация усугублялась суровым климатом местности. В таком случае обеспечение бесперебойных поставок продовольствия и всего необходимого являлось проблематичным, что абсолютно естественно. Война это не стрелялки в компьютерной игре, где можно победить соперника, выключить монитор и пойти покушать. Нельзя забывать о последствиях войны и следует относиться с пониманием ко всем временным неудобствам.

Более того, большая часть позиций, которые сегодня занимают наши солдаты - позиции временные, военные. Они имели важнейшее военное значение, и некоторое время будут еще необходимы. Нужно понимать и то, что с течением времени эти позиции станут историей - а там, где будут постоянно дислоцированы наши военные, будут построены самые современные гарнизоны и части - как и на всей остальной территории Азербайджана. И те трудности, что временами испытываются на каких-то от дельных, единичных постах, они вызваны отсутствием абсолютно никакой инфрастурктуры, тяжелым рельефом и климатом. Но в самом скором времени они будут окончательно решены - и уже делается все возможное и невозможное для того, чтобы решать имебщиеся проблемы: достаточно упомянуть, с какой скоростью строятся дороги на освобожденные территории, прокладывается электричество, свзяь и другие коммунальные услуги.

Несмотря на все сложности мы обязательно восстановим наши земли. Самое трудное осталось позади - Карабах вновь вернулся в родную гавань и теперь уже навсегда.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az