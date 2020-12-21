Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу

Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Гасанли Сеймур Галандар оглу в числе шехидов, павших в Отечественной войне Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД, Сеймур родился в 1993 году в поселке Нураллар города Евлах.

Он стал шехидом в боях за освобождение города Шуша седьмого ноября.