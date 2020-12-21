https://news.day.az/society/1300452.html Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу - ФОТО
Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу - ФОТО
Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Гасанли Сеймур Галандар оглу в числе шехидов, павших в Отечественной войне Азербайджана.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД, Сеймур родился в 1993 году в поселке Нураллар города Евлах.
Он стал шехидом в боях за освобождение города Шуша седьмого ноября.
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