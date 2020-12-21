В Азербайджане будут выплачиваться пособия еще одной категории граждан

В Азербайджане вносятся изменения в виды социальных выплат, условия назначения пособий, сроки назначения пособий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в проекте закона "О социальных пособиях", который внесен в повестку заседания Милли Меджлиса 24 декабря.

Согласно законопроекту, социальные пособия будут предоставляться также детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу.

Детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, социальное пособие будет предоставлено на период пребывания военнослужащих срочной действительной военной службы на действительной военной службе.

В то же время, согласно предлагаемой поправке к закону, социальные пособия детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу, прекратят выплачивать при увольнении военнослужащих срочной действительной военной службы в запас или в случае их смерти.