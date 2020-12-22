https://news.day.az/society/1300500.html График телеуроков на 22 декабря - ФОТО
График телеуроков на 22 декабря - ФОТО
Объявлено расписание телеуроков для школьников на 22 декабря в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Кроме того, их можно посмотреть на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil.
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