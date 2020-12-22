Водители могут быть оштрафованы в период ужесточенного карантина

Те, у кого будут проблемы с техническим осмотром будут оштрафованы. Это связано с тем, что действующие строгие правила карантина не препятствуют осмотру транспортных средств. К тому же, если автомобиль в хорошем состоянии, процесс осмотра не займет много времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, при задержке во время технического осмотра, водитель не будет оштрафован за нарушение правил карантина, так как Центр техосмотра Госавтоинспекции выдает гражданам справку на свободное передвижение.

Инспектор Центра техосмотра Госавтоинспекции Эльгиз Теймуров сказал, что никаких уступок по техническим осмотрам не будет. Штрафы будут применены к автомобилям, не прошедшим технический осмотр.