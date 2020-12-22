https://news.day.az/society/1300517.html В общественных местах выявлены 27 больных коронавирусом
В общественных местах выявлены 27 больных коронавирусом
Сотрудники органов внутренних дел 21 декабря выявили в общественных местах 27 активных пациентов с коронавирусом, которые нарушили требования противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, и были возвращены домой.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отношении 21 человека возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.
В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются.
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