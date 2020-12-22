Главный редактор Агентства международной информации Trend Руфиз Хафизоглу (Рагимов) заразился коронавирусом, сообщает Day.Az.

Он помещен в бакинскую "Ени клиника".

По словам лечащего врача, вчера состояние Руфиза Хафизоглу значительно ухудшилось, сатурация легких была на уровне 55%.

Он был помещен в реанимационное отделение клиники, информация о его состоянии будет предоставлена дополнительно.

Вновь призываем всех со всей тщательностью соблюдать правила карантина. Основные правила защиты от коронавируса нового типа, с которым сейчас борется весь мир - носить маску, сохранять дистанцию и использовать дезинфицирующие средства.

При первых же симптомах болезни необходимо, самоизолировавшись, немедленно обращаться к врачу, чтобы защитить себя и свое окружение.