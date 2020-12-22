https://news.day.az/society/1300547.html Омбудсмен навестила военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне - ФОТО
Омбудсмен навестила военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне - ФОТО
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева навестила раненых военнослужащих, проходящих курс лечения в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Аппарата Омбудсмена, С.Алиева встретилась с военнослужащими, получившими ранения различной степени тяжести в результате войны, осмотрела территорию госпиталя.
В ходе встреч с военнослужащими в палатах Омбудсмен поинтересовалась их самочувствием, медицинским обслуживаем в госпитале.
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