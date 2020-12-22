https://news.day.az/society/1300548.html В Азербайджане в школе произошел пожар
В Азербайджане в школе произошел пожар
В Шабране в здании школы произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на первом этаже трехэтажного здания школы общей площадью 3100 м2 в комнате площадью 24 м2 сгорели компьютер, факсимильный аппарат, шкаф и документы на площади 12 м2.
Здание школы было защищено от огня. Пожар был потушен.
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