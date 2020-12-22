Сдавать тест на коронавирус спустя 14 дней после заражения не нужно

Некоторые граждане требуют повторного тестирования после завершения лечения в домашних условиях.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Наиля Дашдемирова.

Н.Дашдемирова отметила, что, если у пациента, находящегося под наблюдением, нет жалоб по истечении 14 дней, он считается полностью выздоровевшим: "Нет необходимости повторного взятия анализов. Если у пациента и спустя 14 дней будут жалобы, по заключению участкового врача срок лечения может быть продлен".