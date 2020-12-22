ЗАО “AzerGold” и Центр Гейдара Алиева проводят конкурс дизайна монет

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" и Центр Гейдара Алиева объявили о начале совместного проекта - конкурса по дизайну монет, производимых из азербайджанского золота.

Конкурс дизайна "Карабахские жемчужины" посвящен Победе славной Азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и освобожденному из-под оккупации Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана. Одной из основных целей в реализации данного проекта является создание новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха.

Дизайн-проекты для участия в конкурсе должны соответствовать требованиям, указанным в официальном Уставе конкурса. Проекты участников будут оценены со стороны комитета жюри, состоящего из известных дизайнеров, художников и деятелей культуры по таким критериям, как эстетический вид, концептуальная модель, уникальность дизайна, пригодность к производству и тд. Первые три победителя будут вознаграждены дипломами и денежными призами (1 место - 3000 манат, 2-ое место - 2000 манат, 3-е место - 1000 манат). Кроме того, все проекты, допущенные к участию в конкурсе, будут выставлены на онлайн голосование на официальной странице проекта www.azergold.gift. Работе, набравшей самую высокую оценку пользователей, будет присуждена награда в размере 1000 манат в дополнительной номинации зрительской симпатии.

Конкурс вступает в силу 22 декабря текущего года, набор работ продолжится до 1 февраля 2021 года.

Желающие стать участниками конкурса могут загрузить свои дизайн-проекты на официальную страничку конкурса посредством платформы www.azergold.gift/contest.

Отметим, что основной целью разработки новых дизайнов монет, отображающих национальные ценности, сформировавшиеся на протяжении веков, является поддержка их продвижения и пропаганды. Напомним, что монеты, выпущенные ЗАО "AzerGold" в 2018-ом году с изображением Центра Гейдара Алиева, наскальных рисунков Гобустана и узора Карабахского ковра "Челеби" направлены на пропаганду современности страны, ее истории и культуры.

Более подробоную информацию по проекту можно получить по ссылке www.azergold.gift/contest.