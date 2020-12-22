«Азеригаз» обратился к гражданам

В результате неоплаты стоимости газа, использованного больше лимита (на каждого члена семьи 35 кубометров), выделенного государством 8 772 семьям вынужденных переселенцев, временно проживающих компактно в объектах, не обеспеченных индивидуально газом, на 24.11 2020 года у ПО "Азеригаз" образовалась задолженность в сумме 9 560 769 манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение.

В настоящее время задолженность 7 189 семей, обеспеченных компактными газовыми счетчиками, составляет 8 151 924 маната, куда входит и задолженность в 5 696 937 манатов, возникшая по 6 005 семьям, выплачиваемая Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Также имеется задолженность в сумме 1 273 635 по 1 465 семьям, переселенным в отдельные квартиры, и задолженность в сумме 135 210 манатов, образовавшаяся в период пользования коллективными счетчиками у 118 семей, имеющих в настоящее время отдельные счетчики. Кроме того, на 1 ноября 2020 г. имеется задолженность у 10 объектов в сумме 1 164 708,86 маната.

В случае непогашения задолженностей, с 25 декабря 2020 г. будет прекращено газоснабжение котельных жилых зданий для беженцев и вынужденных переселенцев в Абшеронском, Сабунчинском и Габалинском районах, а также котельной жилого квартала вынужденных переселенцев в г. Ширван. Также в случае непогашения задолженности поэтапно будет приостановлена подача газа семьям вынужденных переселенцев, компактно проживающих временно в Хазарском, Бинагадинском, Ясамальском, Гарадагском и Наримановском районах, а также на объектах, не обеспеченных индивидуально газом.