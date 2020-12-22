В Азербайджане предложили снизить цены экпсресс-тестов

Yа сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли предложил снизить цены тестов на коронавирус, чтобы стоимость экпсресс-тестов была в пределах 20-23 манатов.

Как сообщает Day.Az, депутат также предложил организовать слушания в парламенте при помощи специалистов-медиков, имеющих авторитет в обществе, и с участием представителей соответствующих структур.

В свою очередь спикер Сахиба Гафарова обратившись к председателю комитета по здравоохранению Ахлиману Амирасланову заявила, что если нужно будет, такие слушания можно организовать.