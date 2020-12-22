https://news.day.az/society/1300594.html Начаты работы по реставрации исторических зданий в Шуше
Начаты работы по реставрации исторических зданий в Шуше
Интерьер и экстерьер исторических зданий в городе Шуша изменен до неузнаваемости.
Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов, сообщает Day.Az.
"Они будут приведены в первоначальный вид, и специалисты уже приступают к работе", - сказал Исбатов.
Он отметил, что в результате армянской агрессии разрушена часть Дома-музея Хуршудбану Натаван, а образцы каллиграфии на его стенах вывезены за рубеж и проданы как исторические образцы живописи.
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