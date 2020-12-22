Начаты работы по реставрации исторических зданий в Шуше

Интерьер и экстерьер исторических зданий в городе Шуша изменен до неузнаваемости.

Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов, сообщает Day.Az.

"Они будут приведены в первоначальный вид, и специалисты уже приступают к работе", - сказал Исбатов.

Он отметил, что в результате армянской агрессии разрушена часть Дома-музея Хуршудбану Натаван, а образцы каллиграфии на его стенах вывезены за рубеж и проданы как исторические образцы живописи.