Бывший судья обвиняется в мошенничестве на 100 тысяч манатов

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи, обвиняемого в мошенничестве в крупных размерах.

Как сообщает Day.Az, Лятиф Адиль оглу Набиев, который долгое время был судьей Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда, обвиняется в совершении мошенничества в крупных размерах.

Потерпевшими по уголовному делу признаны два человека. Л.Набиев обвиняется в совершении мошенничества на сумму более 100 тысяч манатов по отношению к гражданам под предлогом их трудоустройства.

Против Л.Набиева выдвинуто обвинение по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.