Завтра в Баку будет дождливо

Обнародован прогноз погоды на 23 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха составит ночью 1-4 градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренный юго-восточный ветер и дождливая погода, что является относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.