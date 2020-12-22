Полиция изъяла из оборота 13 кг наркотиков

В ходе операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, было изъято из незаконного оборота около 13 кг наркотиков и 4180 наркосодержащих таблеток.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной на основании поступившей информации, был задержан ранее судимый Эльвин Салимбейли. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 1 кг 308 г героина, более 240 г метамфетамина, 271 г опиума, 660 таблеток прегабалина, 2240 таблеток метадона и 2 электронных весов.

Было установлено, что он приобрел наркотики у Заура Аббасова. З.Аббасов тоже был задержан и доставлен в Главное управление. У него были обнаружены и изъяты 18 г метамфетамина, около 12 г героина, 80 таблеток метадона, электронные весы и 2 пластиковые карты, на которые переводились деньги при продаже наркотиков.

В ходе другой операции сотрудники Главного управления задержали за участие в незаконном обороте наркотиков ранее судимого Заура Алиева. У него было обнаружено и изъято около 186 г метамфетамина, 1 кг 850 г героина, а в его доме 1000 таблеток метадона и 200 таблеток трамадола, 560 г героина и электронные весы.

Сотрудники Главного управления задержали также Имамеддина Магеррамова. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято около 43 г героина, а в его доме 4 кг 144 гр героина, 613 г метамфетамина, 3 кг 180 гр марихуаны и электронные весы.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.