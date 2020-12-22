В Азербайджане выявлено еще 2284 случая заражения коронавирусом, 4392 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

41 пациент с коронавирусом скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 205 877 случаев заражения коронавирусом, из них 147 199 человек вылечились, 2 294 - скончались, число активных больных - 56 384.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 15 221, а в целом - 2 088 358 тестов.