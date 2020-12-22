В каких случаях можно заезжать на автобусные полосы?

Водители могут заезжать на автобусные полосы для посадки и высадки пассажиров.

Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Было отмечено, что это позволительно, если на участке нет других запрещаюших дорожных знаков.

"Если автобусная полоса отделена от остальных полос прерывистой линией разметки, водители других транспортных средств могут заезжать на нее при правом повороте (для того, чтобы занять соответствующую правую позицию), для движения ближе к правому плечу дороги после правого поворота (но после поворота необходимо освободить полосу), а также при посадке и высадке пассажиров при отсутствии других запрещающих знаков. Транспортные средства не могут быть остановлены или припаркованы на автобусной полосе в иных целях", - сказали в Агентстве.