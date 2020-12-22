Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов

Только эксплуатацией минеральных источников Кельбаджара армянами нанесен ущерб Азербайджану в размере 7,5 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал завотделом Института географии НАНА, доктор философии по географии Мирнух Исмаилов.

Он отметил, что армяне экспортировали минеральные воды Азербайджана, выдавая их за воды отечественного производства, а доход, полученный Арменией от наших месторождений золота и ртути, во много раз выше прибыли от экспорта вод.

"Потенциал природных ресурсов Кельбаджара создает широкие возможности для его экономического развития. В целях реализации проектов реконструкции и реставрации на территории крайне важно провести серьезную ландшафтную планировку с учетом рельефа и природных условий.

Исходя из высокогорного расположения Кельбаджара, в животноводстве можно добиться лучших результатов, чем в сельском хозяйстве", - добавил Исмаилов.