https://news.day.az/society/1300749.html Директору одной из бакинских школ объявлен строгий выговор - за нарушение карантина
Директору одной из бакинских школ объявлен строгий выговор - за нарушение карантина
В соцсетях были распространены видеокадры об организации директором бакинской средней школы №187 Наилей Мамедовой мероприятия по случая дня рождения.
Как передает Day.Az, после изучения ситуации министерством было установлено, что Мамедова нарушила требования особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции, организовав мероприятие по случая дня рождения. В связи с этим директору школы приказом министра образования был объявлен строгий выговор с последним предупреждением.
Министерство призывает всех работников сферы образования неукоснительно соблюдать правила карантинного режима.
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