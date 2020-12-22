Увеличивается размер Президентской стипендии для лиц с инвалидностью

Предлагается увеличить размер стипендии Президента Азербайджанской Республики для инвалидов I группы с 250 манатов до 400 манатов, для инвалидов II группы с 230 манатов до 350 манатов, для инвалидов III группы с 210 манатов до 300 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим предлагается отменить статью 19 закона "О трудовых пенсиях" (Надбавки к страховой части трудовой пенсии) и как следствие этого, внести изменения в другие законы.

Лицам, ухаживающим за инвалидами I группы, будет выплачиваться стипендия Президента Азербайджанской Республики в размере 50 манатов.

Военнослужащим с инвалидностью в зависимости от группы инвалидности будут выплачивать страховые выплаты в размере 8 800, 6 600 и 4 400 манатов.